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В Приморском крае сотрудники полиции и члены ДНД проводят рейды по предупреждению природных пожаров
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В Приморском крае сотрудники полиции и члены ДНД проводят рейды по предупреждению природных пожаров 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Кавалеровском районе было зафиксировано 18 очагов возгорания лесных пожаров на площади около 11500 га, что составляет 3% от площади района.
В связи со сложившейся ситуацией на территории Кавалеровского муниципального района введен особый противопожарный режим местного уровня реагирования. Данный режим обязывает граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, в частности, запрещено находиться в лесах, разводить огонь и сжигать мусор.
Как правило, причины пожаров — действия населения и неконтролируемые палы травы. С начала пожароопасного сезона специалисты правоохранительных и экстренных служб ежедневно координируют совместные действия по предупреждению пожаров и ликвидации очагов возгорания.
Участковые уполномоченные полиции и члены добровольных народных дружин проводят профилактические беседы с местными жителями по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности. Гражданам вручают информационные материалы, объясняют, что возникновение пожаров в природной среде происходит из-за нарушения правил пожарной безопасности при уборке придомовых территорий, незатушенных костров, отжига сухой растительности сборщиками дикоросов.
Организованы рейдовые группы из числа сотрудников полиции и дружинников, которые разъясняют гражданам, что, находясь на отдыхе или на даче необходимо помнить, что огонь — страшная стихия, которую очень легко выпустить из-под контроля и очень сложно победить. Необходимо воздержаться от разведения костров, и в любом случае — не оставлять их непотушенными. Не следует бросать тлеющие окурки, необходимо следить за тем, чтобы в результате пребывания на природе не появлялись легковоспламеняющиеся отходы, а также помнить, что в солнечную погоду бутылки и осколки стекла фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы. Организаторы рейдов раздают местным жителям памятки о мерах пожарной безопасности в лесном массиве.
В отношении нарушителей противопожарного режима сотрудниками полиции оставлены 3 административных протокола по статье 8.32 КоАП РФ.
Специальные профилактические рейды будут продолжены.
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