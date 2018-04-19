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Пожароопасный режим в Тюменской области объявят к 25 апреля
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Пожароопасный режим в Тюменской области объявят к 25 апреля 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тюменской области не зарегистрировано ни одного лесного пожара, начало пожароопасного сезона ожидается в третьей декаде апреля, сообщил на заседании президиума регионального правительства 17 марта директор областного департамента лесного комплекса Николай Пуртов.
Несмотря на прогнозы уже сейчас ведется мониторинг ситуации. Все службы приведены в полную готовность.
По словам главы департамента, что в этом году из-за затяжной и холодной весны снег в лесах еще не сошел, и специалисты не могут начать устройство противопожарных минерализованных полос и проведение контролируемых выжиганий. В тоже время на территории соседних регионов уже начинаются пожары.
«Обычно в это время в регионе вводится особый противопожарный режим. В текущем году мы стараемся максимально эффективно использовать короткий временной период между сходом снега в лесах и объявлением особого противопожарного режима, который предлагаем ввести ближе к 25 апреля», — пояснил Николай Пуртов.
Губернатор Владимир Якушев поручил вести ежедневный мониторинг и эффективно использовать время, чтобы провести необходимые мероприятия и не усугубить пожароопасную ситуацию. Для жителей региона работает горячая линия лесной охраны: 8 800 100 94 00 и горячая линия по лесным пожарам: 8 800 100 19 70.
Фото Евгения Поторочина
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