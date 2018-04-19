Пожароопасный режим в Тюменской области объявят к 25 апреля

Тюменской области не зарегистрировано ни одного лесного пожара, начало пожароопасного сезона ожидается в третьей декаде апреля, сообщил на заседании президиума регионального правительства 17 марта директор областного департамента лесного комплекса Николай Пуртов.

Несмотря на прогнозы уже сейчас ведется мониторинг ситуации. Все службы приведены в полную готовность.

По словам главы департамента, что в этом году из-за затяжной и холодной весны снег в лесах еще не сошел, и специалисты не могут начать устройство противопожарных минерализованных полос и проведение контролируемых выжиганий. В тоже время на территории соседних регионов уже начинаются пожары.

«Обычно в это время в регионе вводится особый противопожарный режим. В текущем году мы стараемся максимально эффективно использовать короткий временной период между сходом снега в лесах и объявлением особого противопожарного режима, который предлагаем ввести ближе к 25 апреля», — пояснил Николай Пуртов.