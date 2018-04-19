Минприроды Карелии напоминает о запрете жечь сухую траву 

За поджог сухой травы грозит грозит штраф и уголовная ответственность. С наступлением устойчивой теплой погоды на большей части Карелии, в преддверии майских праздников, республиканское Министерство природных ресурсов и экологии призывает жителей и гостей Карелии принять все возможные меры по предупреждению лесных пожаров, а при обнаружении возгорания или задымления в лесу немедленно сообщить по телефону: 8-8142-55-55-80 (звонок бесплатный). Первые весенние природные пожары, как правило, возникают по причине выжигания растительности и растительных остатков, так называемые сельскохозяйственные палы.
Травяные пожары из-за быстрого распространения часто являются причиной пожаров в лесах и населенных пунктах. В результате палов гибнут практически все живые организмы, живущие в сухой траве или на поверхности почвы. Последствием таких пожаров может стать гибель людей.
В целях предотвращения бесконтрольных поджогов в ноябре 2015 года Постановлением Правительства России были внесены изменения в Правила противопожарного режима Российской Федерации. Изменения касаются введения запрета на самовольное выжигание сухой растительности на землях сельхозназначения и землях запаса, на разведение костров на полях. Также введен запрет на выжигание сухой растительности, горючих материалов, разведение костров в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.
За поджог сухой травы грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тысяч рублей, но и уголовная ответственность — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия также напоминает об обязанности собственников земельных участков отчищать территории, прилегающие к лесу, от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов. Собственники земельных участников должны сделать полосу шириной не менее 10 метров от леса либо противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 0,5 метра или иной противопожарный барьер. По материалам: ptzgovorit.ru