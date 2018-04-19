Минприроды Карелии напоминает о запрете жечь сухую траву

За поджог сухой травы грозит грозит штраф и уголовная ответственность. С наступлением устойчивой теплой погоды на большей части Карелии , в преддверии майских праздников, республиканское Министерство природных ресурсов и экологии призывает жителей и гостей Карелии принять все возможные меры по предупреждению лесных пожаров, а при обнаружении возгорания или задымления в лесу немедленно сообщить по телефону: 8-8142-55-55-80 (звонок бесплатный). Первые весенние природные пожары, как правило, возникают по причине выжигания растительности и растительных остатков, так называемые сельскохозяйственные палы.

Травяные пожары из-за быстрого распространения часто являются причиной пожаров в лесах и населенных пунктах. В результате палов гибнут практически все живые организмы, живущие в сухой траве или на поверхности почвы. Последствием таких пожаров может стать гибель людей.

В целях предотвращения бесконтрольных поджогов в ноябре 2015 года Постановлением Правительства России были внесены изменения в Правила противопожарного режима Российской Федерации . Изменения касаются введения запрета на самовольное выжигание сухой растительности на землях сельхозназначения и землях запаса, на разведение костров на полях. Также введен запрет на выжигание сухой растительности, горючих материалов, разведение костров в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

За поджог сухой травы грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тысяч рублей, но и уголовная ответственность — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.