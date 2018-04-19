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В администрации Владивостока эвакуировали всех сотрудников
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В администрации Владивостока эвакуировали всех сотрудников 

Primpress 26 минут назад
Фото: Primpress
Пожарные отработали практические действия в здании администрации Владивостока, сообщает PRIMPRESS.
Учебная тренировка включала в себя ликвидацию условного пожара, который имитрировали в здании мэрии, а также эвакуацию всех сотрудников.
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