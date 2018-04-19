В администрации Владивостока эвакуировали всех сотрудников

Пожарные отработали практические действия в здании администрации Владивостока , сообщает PRIMPRESS.

Учебная тренировка включала в себя ликвидацию условного пожара, который имитрировали в здании мэрии, а также эвакуацию всех сотрудников.