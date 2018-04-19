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52 населенным пунктам Костромской области грозят лесные пожары
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52 населенным пунктам Костромской области грозят лесные пожары 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
16 апреля в Костромской области начался пожароопасный период, а это значит, что опасности подвержены населенные пункты, расположенные вблизи лесных зон — их 52, сообщает главное управление МЧС по Костромской области.
Это поселок Антропово и поселок Малинино Палкинского сельского поселения, ж/д разъезд Махрово Барановского сельского поселения и деревня Дмитриевка Барановского сельского поселения.
В Вохомском районе в зоне опасности сразу четыре поселка: Талица, Песочное, Воробьёвица, Лажборовица. В Галичском районе — Красильниково и Березовец, в Кадыйском районе — Кадый и Вешка, в Кологривском — Ужуга и Колохта, в Костромском — Козловы горы, Мисково и Ямково, в Красносельском — Руны.
В Макарьевском районе в опасную зону попали Горчуха, Дорогиня, Любимовка, Комсомолка, Выгорки, Побоишня. В Мантуровском районе — Октябрьский, разъезд Вочерово, Быковка, Лесобаза. В Нейском районе — Тотомица, Номжа, Еленский, Абросимова, Красная осыпь, Нея.
В Нерехтском районе в опасности только Космынино, В Павинском — Доброумово и Шайменский, В Парфеньевском — Парфеньево, В Поназыревском — Поназырево, в Пыщугском — Боровской, в Солигаличском — Коровново, Гнездниково, База топливной промышленности, Высоковский.
В Судиславском районе стоит быть настороже жителям населенных пунктов Первушино, Раслово и Судиславль, В Чухломском — Серебряный брод, в Шарьинском — Боровской, Шекшема, Варакинский, Михалкино.
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