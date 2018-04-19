Власти Забайкалья и Бурятии договорились о совместной борьбе с незаконной рубкой лесов

"Соглашение посвящено борьбе с незаконной заготовкой, транспортировкой, переработкой, реализацией древесины и продукции ее переработки. Оно будет действовать до 31 декабря 2018 года", — сказали в пресс-службе.

Документ предусматривает разработку плана совместных мероприятий по выявлению и предупреждению нарушений в лесных отношениях и обороте древесины. Он также предполагает обмен информацией, создание при необходимости межрегиональных и межведомственных рабочих групп, содействие заключению двусторонних или многосторонних соглашений между заинтересованными органами.