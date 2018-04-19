Власти Забайкалья и Бурятии договорились о совместной борьбе с незаконной рубкой лесов 

ЧИТА, 19 апреля. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и глава Бурятии Алексей Цыденов подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с правонарушениями в области лесных отношений и оборота древесины, сообщила в четверг пресс-служба забайкальского губернатора.
"Соглашение посвящено борьбе с незаконной заготовкой, транспортировкой, переработкой, реализацией древесины и продукции ее переработки. Оно будет действовать до 31 декабря 2018 года", — сказали в пресс-службе.
Документ предусматривает разработку плана совместных мероприятий по выявлению и предупреждению нарушений в лесных отношениях и обороте древесины. Он также предполагает обмен информацией, создание при необходимости межрегиональных и межведомственных рабочих групп, содействие заключению двусторонних или многосторонних соглашений между заинтересованными органами.
От незаконной рубки лесов ежегодно страдают многие регионы Сибири. Ранее министерство природных ресурсов Забайкальского края сообщало, что в 2017 году в регионе выявили свыше 1,1 тыс. фактов незаконной рубки леса. Ущерб от действий «черных лесорубов» составил почти 150 млн рублей. За год в крае возбудили 660 уголовных дел.