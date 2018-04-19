Хабаровские полицейские спасли людей при пожаре

Руководство хабаровской полиции поощрит двух своих сотрудников, которые пришли на помощь жителям горящего дома в Южном микрорайоне. Как сообщает ИА « Хабаровский край сегодня», пожар случился вечером 17 апреля на четвёртом этаже пятиэтажного дома по улице Суворова, 50. Десятки горожан стали свидетелями ЧП и разместили ролики вырывающегося из окон пламени в социальных сетях.

— В вечернее время участковый уполномоченный отдела полиции № 1 УМВД России по Хабаровску капитан полиции Антон Дутов принимал граждан в участковом пункте полиции на улице Суворова, когда в помещение зашли встревоженные жители соседней пятиэтажки. Они рассказали, что на четвёртом этаже в одной из квартир разгорается пожар. Участковый вышел на улицу и увидел, как из разбитого окна клубится густой черный дым и вырываются языки пламени. Пожарные расчеты еще только подъезжали к месту возгорания, — рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю Ирина Щёголева . — Сотрудник полиции стал звонить и стучать в двери квартир, призывая жильцов подъезда эвакуироваться. Один из соседей сообщил, что в эпицентре пожара находятся люди. Полицейский обмотал голову мокрым полотенцем и поспешил на помощь. Лестничную площадку и квартиру к тому моменту заволокло едким дымом. В густом мареве участковый разглядел тело человека в прихожей. Он начал выносить мужчину из опасной зоны.

В этот момент ему на помощь пришёл другой его коллега. Младший оперуполномоченный УНК УМВД России по Хабаровскому краю Ислам Халаладзиев проезжал мимо место ЧП. Заметив языки пламени, он свернул к горящему дому. Увидев, как Антон Дутов несёт обожжённого жильца, он помог ему. Вместе стражи правопорядка спустили пострадавшего на нижний этаж и стали оказывать ему первую помощь. Уже на свежем воздухе житель квартиры пришел в себя.

Спасённого полицейскими 54-летнего мужчину доставили в больницу с ожогами. Его жизнь вне опасности. Однако в полностью сгоревшей квартире погибла его 84-летняя мать.

— После того, как из квартиры, в которой полыхал пожар, вынесли мужчину, Ислам Халаладзиев включил фонарик на мобильном телефоне и в темноте и дыму поднялся на пятый этаж. Он стучал во все квартиры, чтобы оповестить их о необходимости эвакуации. Так, в одной из квартир находилась женщина, которую он вывел на улицу в безопасное место, — добавила Ирина Щёголева.