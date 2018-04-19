Подвал и автомобиль горели в Петрозаводске

Причина пожаров — неосторожное обращение с огнем. За минувшие сутки в карельской столице произошло два пожара, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска (ЕДДС) Один из них произошел в 13:03 на проспекте Первомайский, у д. 58.

Пожар в автомобиле «Лада Гранта», принадлежность устанавливается. В результате повреждена задняя правая фара на площади 0,1 кв.м. Причина: неосторожное обращение с огнем. Виновный, ущерб устанавливаются,

— говорится в сообщение ЕДДС. Второе возгорание было зафиксировано в 21:45 на ул. Пограничная, д. 4.

Пожар в подвале многоквартирного жилого дома. В результате повреждены постельные принадлежности и стена в подвальном помещении на общей площади 0,2 кв.м. Причина: неосторожное обращение с огнем. Виновный, ущерб устанавливаются,