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Подвал и автомобиль горели в Петрозаводске
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Подвал и автомобиль горели в Петрозаводске 

Карельские вести 2 часа назад
Причина пожаров — неосторожное обращение с огнем. За минувшие сутки в карельской столице произошло два пожара, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска (ЕДДС) Один из них произошел в 13:03 на проспекте Первомайский, у д. 58.
Пожар в автомобиле «Лада Гранта», принадлежность устанавливается. В результате повреждена задняя правая фара на площади 0,1 кв.м. Причина: неосторожное обращение с огнем. Виновный, ущерб устанавливаются,
— говорится в сообщение ЕДДС. Второе возгорание было зафиксировано в 21:45 на ул. Пограничная, д. 4.
Пожар в подвале многоквартирного жилого дома. В результате повреждены постельные принадлежности и стена в подвальном помещении на общей площади 0,2 кв.м. Причина: неосторожное обращение с огнем. Виновный, ущерб устанавливаются,
— написано в сводке. По материалам: ptzgovorit.ru
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