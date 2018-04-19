Автомобиль сгорел сегодня ночью в Костомукше

Пожар ликвидировали пять человек и три единицы техники. Сегодня ночью в Костомукше загорелся автомобиль, сообщает МЧС по РК.

19.04.2018 г. в 02:55 пожарно-спасательные подразделения г. Костомукша (5 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: г. Костомукша, пр. Горняков, у д. 2-Б. В 02:55 пожар ликвидирован,

— говорится в сообщение ведомства.