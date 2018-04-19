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Автомобиль сгорел сегодня ночью в Костомукше
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Автомобиль сгорел сегодня ночью в Костомукше 

Карельские вести 29 минут назад
Фото: Карельские вести
Пожар ликвидировали пять человек и три единицы техники. Сегодня ночью в Костомукше загорелся автомобиль, сообщает МЧС по РК.
19.04.2018 г. в 02:55 пожарно-спасательные подразделения г. Костомукша (5 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: г. Костомукша, пр. Горняков, у д. 2-Б. В 02:55 пожар ликвидирован,
— говорится в сообщение ведомства.
В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов — 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия — (88142) 79-99-99. По материалам: ptzgovorit.ru
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