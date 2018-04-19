При взрыве трубы на Цементном заводе в Красноярске погиб рабочий

На Красноярском цементном заводе во время планового взрыва старой трубы погиб рабочий, сообщают в пресс-службе завода.

Напомним, 17 апреля на территории завода должны были взорвать одну из трёх старых труб. Подрядная компания из Челябинска «Теплострой» проводила работы. Из-за погодных условий удалось сделать только два из запланированных четырёх взрывов. 80-метровая труба обрушилась до 45 метров. Решено было продолжить на следующий день. После проведения третьего взрыва 18 апреля, башня осталась на месте и рабочий решил проверить в чем дело, в этот момент она обрушилась, придавив его обломками. Другие люди не пострадали.

В настоящее время все работы по демонтажу трубы приостановлены до выяснения обстоятельств.