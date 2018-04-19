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Эпичное обрушение 80-метровой трубы в Красноярске попало на видео
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Эпичное обрушение 80-метровой трубы в Красноярске попало на видео 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В социальных сетях появилось видеозапись, на которой запечатлена неудачная попытка демонтажа кирпичной трубу.
Вчера, 18 апреля, во время взрывных работ по демонтажу 80-метровой трубы на территории ООО «Красноярский цемент» погиб рабочий.
Снос дымовой трубы выполняли специалисты ООО «АС Теплострой». Работы должны были пройти в 4 этапа 17 апреля, однако из-за сильного ветра в этот день осуществили только два взрыва. 18 апреля, после третьего взрыва, труба не обрушилась до планируемого уровня в 45 метров. Когда рабочий-взрывник приступил к обследованию трубы, часть строения обрушилась. Мужчина погиб на месте. Об этом сообщили Newslab.ru в пресс-службе ООО «Красноярский цемент».
В социальных сетях появилось видеозапись, на которой запечатлена неудачная попытка демонтажа кирпичной трубу.
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