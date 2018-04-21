Власти Приморского края заявили об отсутствии действующих лесных пожаров в регионе

МОСКВА , 21 апреля. / ТАСС /. Пожарные за минувшие сутки потушили четыре лесных пожара в Приморском крае , действующих возгораний в регионе нет. Об этом сообщила в субботу пресс-служба администрации Приморского края.

"Природные пожары ликвидированы на площади 78 га в Пожарском, Шкотовском районах и Лесозаводском городском округе. В тушении возгораний принимало участие около 30 человек и восемь единиц техники, авиапатрулирование вел вертолет Ан-2. Сейчас в регионе лесных пожаров нет", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что по данным космического мониторинга, в Приморье выявлено 14 тепловых аномалий. На всей территории Приморья действует особый противопожарный режим. С начала введения особого противопожарного режима выявлено почти 50 нарушителей, сумма штрафов составила около 100 тыс. рублей.

Амурской области пожарные за минувшие сутки десять раз выезжали на тушение палов сухой травы. Палы ликвидированы в Зейском, Михайловском, Октябрьском, Сковородинском и Ромненском районах, а также в городах Благовещенск и Сковородино . В тушении были задействованы 74 человека личного состава и 19 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области.

Согласно данным Информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, на 21 апреля высокий класс пожарной опасности прогнозируется в четырех районах Приамурья: Благовещенском, Белогорском, Октябрьском и Свободненском. На остальной территории Приамурья установлен III класс пожарной опасности.