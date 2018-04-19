В Оренбурге из горящего дома спасены 12 человек, среди них 4 ребенка

18 апреля в Оренбурге пожарные спасли 12 человек из горящего дома. В числе спасенных четыре ребенка, сообщает ГУ МЧС региона.

Возгорание произошло в квартире пятиэтажного дома по ул. 75-я Линия. Огонь охватил 8 кв.м кухни. Лестничная клетка была в сильном дыма, поэтому жильцы с 3-го по 5-й этажи не могли самостоятельно покинуть здание. Сотрудники МЧС с помощью дыхательных аппаратов АП «Омега» вывели людей в безопасное место. Пострадавших и погибших нет.

Меньше чем за час пожарные справились с возгоранием. Его причиной могла стать неисправность электрооборудования.