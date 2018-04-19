Ещё
В Оренбурге из горящего дома спасены 12 человек, среди них 4 ребенка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня

В Оренбурге из горящего дома спасены 12 человек, среди них 4 ребенка 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
18 апреля в Оренбурге пожарные спасли 12 человек из горящего дома. В числе спасенных четыре ребенка, сообщает ГУ МЧС региона.
Возгорание произошло в квартире пятиэтажного дома по ул. 75-я Линия. Огонь охватил 8 кв.м кухни. Лестничная клетка была в сильном дыма, поэтому жильцы с 3-го по 5-й этажи не могли самостоятельно покинуть здание. Сотрудники МЧС с помощью дыхательных аппаратов АП «Омега» вывели людей в безопасное место. Пострадавших и погибших нет.
Меньше чем за час пожарные справились с возгоранием. Его причиной могла стать неисправность электрооборудования.
АиФ-Оренбург: последние новости
Где в Оренбурге не будет холодной воды 19 апреля? В Оренбурге из-за нарушения пожарной безопасности закрыт ТК «Три кита» В Курманаевском районе на пожаре спасен 49-летний мужчина
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя91
Япония отказалась от российского алюминия565
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию526
Российским банкам предложили новую систему платежей30
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»67
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:17
Активиста заперли в борделе во время облавы
Криминал Общество
00:44
Коровы оккупировали детскую площадку в Подмосковье
Новости Москвы Общество
00:29
Приму Большого театра не пустили в США
Общество Политика
03:49
Приоткрыты секреты СМЕРШа
Общество Армия
01:59
Российским банкам предложили новую систему платежей
Экономика
05:48
Распутина воюет за наследство бывшего мужа
Шоу-бизнес
03:20
Макаревич нашел способ заблокировать Telegram
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение