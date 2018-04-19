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Ветераны Кемерова попросили вернуть салют на 9 мая, отмененный из-за пожара в ТЦ
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Ветераны Кемерова попросили вернуть салют на 9 мая, отмененный из-за пожара в ТЦ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
КЕМЕРОВО, 19 апреля. /ТАСС/. Ветераны Кемерова обратились к главе города Илье Середюку с просьбой рассмотреть возможность проведения салюта в День Победы, который был отменён после пожара и гибели 64 человек в торговом центре «Зимняя вишня», сообщили в пресс-службе администрации города в четверг.
"В Кемерове проживает 3761 участник великих сражений и труженик тыла. Для них, их семей и всех кемеровчан праздник Победы — память о героическом подвиге нашего народа, символ силы и мощи России. Первым вестником Победы стали залпы салюта, которые взмыли в московское небо, хотя у многих в сердцах была горечь потери близких и родных людей. Обращаемся к вам с просьбой рассмотреть возможность проведения салюта Победы в Кемерове в этом году", — цитирует пресс-служба обращение ветеранов.
Середюк поручил провести опрос на официальном сайте администрации, чтобы узнать мнение жителей. Им предстоит выбрать — проводить ли традиционный салют, запустить в небо светящиеся шары или не проводить ничего. Также голосующие могут предложить свой вариант. Пока из проголосовавших 55% поддержали проведение салюта.
В мэрии ТАСС уточнили, что голосование продлится десять дней.
Как сообщал ТАСС, власти города решили отказаться от фейерверка на 9 мая из-за произошедшего пожара. По этой же причине проводится голосование по изменению логотипа 100-летия города. На нем изображены первооткрыватель кузнецкого угля Михайло Волков на фоне дерева, а также сердце, в котором надпись «100 лет» стилизована под языки пламени.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек, из них 27 — дети. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят восемь человек.
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