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На улицы 30 лет Победы ночью сгорел двухэтажный автосервис
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На улицы 30 лет Победы ночью сгорел двухэтажный автосервис 

72.ru 51 минуту назад
Фото: 72.ru
Сегодня ночью, 19 апреля, в Тюмени горел автосервис, расположенный на пересечении улиц 30 лет Победы и Молодежной. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 1:50, через восемь минут первые подразделения были на месте и приступили к работе. Ликвидировать возгорание в двухэтажном здании сотрудникам МЧС удалось к 5:16. Огонь повредил около 600 квадратных метров — это помещения, в которых располагались офисы, станция обслуживания автомобилей и магазины. В тушении пожара были задействованы 13 единици спецтехники и 26 человек личного состава, — рассказал 72.ru Геннадий Грибич, заместитель руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.
Причиной ночного пожара стало короткое замыкание электропроводки. Ущерб, нанесенный огнем, предстоит установить дознавателям.
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