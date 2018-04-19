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Соседи пришли на помощь и спасли на пожаре женщину
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Соседи пришли на помощь и спасли на пожаре женщину 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Пожар в поселке Мамакан Бодайбинского
района Иркутской области произошел утром 17 апреля. В результате
неосторожного обращения с огнем женщина и ее пятилетний сын чуть не  погибли в огне. На помощь вовремя пришли соседи.
Сообщение о пожаре в многоквартирном
жилом доме по улице Энтузиастов на пульт диспетчера пожарной части №131  поступило от соседей в начале десятого утра. Прибывшие на место
происшествия огнеборцы в считанные минуты ликвидировали возгорание,
площадь которого составила 1 квадратный метр.
Как выяснилось, хозяйка дома уснула в  кресле с сигаретой в руках, в соседней комнате спал ее  несовершеннолетний сын. Непотушенный окурок упал на обшивку кресла,
спровоцировав возгорание. Однако женщина не проснулась, даже получив
серьезные ожоги, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Запах дыма почувствовал ребенок, он не растерялся: выбежал на лестничную
клетку и позвал на помощь. Жильцы соседних квартир оказались этим утром
дома. Мужчина перенес пострадавшую в другую комнату, а соседка вызвала
пожарную охрану. По словам соседей, женщина часто выпивала и курила в  квартире.
«Благодаря бдительности соседей удалось
оперативно ликвидировать возгорание и не допустить распространение огня
на другие квартиры. Большое опасение вызывают такие неблагополучные
граждане, ведущие асоциальный образ жизни: они подвергают смертельной
опасности не только жизни членов своих семей, но и людей, проживающих с  ними рядом. Сегодня обошлось, спасибо соседям и малышу, который чудом не  задохнулся. Мы намерены обратиться в администрацию с просьбой
установить в данной квартире автономный пожарный извещатель, в целях
предотвращения возгораний и раннего оповещения о начинающемся пожаре», —
прокомментировал начальник пожарной части №131 Николай Тарбеев.
Ликвидация последствий пожара заняла не  больше получаса. Огнеборцы передали пострадавшую бригаде врачей скорой
медицинской помощи. На данный момент женщина находиться в стационаре.
Дальнейшей судьбой сына пострадавшей займутся социальные службы.
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