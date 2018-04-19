Соседи пришли на помощь и спасли на пожаре женщину

района Иркутской области произошел утром 17 апреля. В результате

неосторожного обращения с огнем женщина и ее пятилетний сын чуть не погибли в огне. На помощь вовремя пришли соседи.

Сообщение о пожаре в многоквартирном

жилом доме по улице Энтузиастов на пульт диспетчера пожарной части №131 поступило от соседей в начале десятого утра. Прибывшие на место

происшествия огнеборцы в считанные минуты ликвидировали возгорание,

площадь которого составила 1 квадратный метр.

Как выяснилось, хозяйка дома уснула в кресле с сигаретой в руках, в соседней комнате спал ее несовершеннолетний сын. Непотушенный окурок упал на обшивку кресла,

спровоцировав возгорание. Однако женщина не проснулась, даже получив

серьезные ожоги, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Запах дыма почувствовал ребенок, он не растерялся: выбежал на лестничную

клетку и позвал на помощь. Жильцы соседних квартир оказались этим утром

дома. Мужчина перенес пострадавшую в другую комнату, а соседка вызвала

пожарную охрану. По словам соседей, женщина часто выпивала и курила в квартире.

«Благодаря бдительности соседей удалось

оперативно ликвидировать возгорание и не допустить распространение огня

на другие квартиры. Большое опасение вызывают такие неблагополучные

граждане, ведущие асоциальный образ жизни: они подвергают смертельной

опасности не только жизни членов своих семей, но и людей, проживающих с ними рядом. Сегодня обошлось, спасибо соседям и малышу, который чудом не задохнулся. Мы намерены обратиться в администрацию с просьбой

установить в данной квартире автономный пожарный извещатель, в целях

предотвращения возгораний и раннего оповещения о начинающемся пожаре», —

прокомментировал начальник пожарной части №131 Николай Тарбеев.

Ликвидация последствий пожара заняла не больше получаса. Огнеборцы передали пострадавшую бригаде врачей скорой

медицинской помощи. На данный момент женщина находиться в стационаре.

Дальнейшей судьбой сына пострадавшей займутся социальные службы.