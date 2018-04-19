Полиция Еревана начала задерживать демонстрантов

Силы полиции в четверг утром начали освобождать входы во все правительственные здания на площади Республики в центре Еревана . Как сообщает «Интерфакс», несколько десятков человек задержаны, их на микроавтобусах доставляют в отделения полиции.

Лидер оппозиционного движения, выступающего против Сержа Саргсяна на посту премьер-министра Армении , депутат парламента Никол Пашинян призвал своих сторонников не оказывать сопротивления. Как сообщалось ранее, Пашинян и его сторонники заблокировали все входы в правительственные здания на площади Республики в центре Еревана, а также здание правительства.

Здания окружены спецподразделениями полицейских с дубинками, щитами, перед ними в ряд выстроились демонстранты, чтобы не пропустить сотрудников госведомств и министерств на рабочие места. В 11:00 по ереванскому времени (10:00 мск) в здании правительства должно состояться первое заседание правительства Армении во главе с Саргсяном.