ФОК площадью более 3 тыс. кв. м планируется построить на северо-западе Москвы к 2020 г. 

Многофункциональный спортивный центр намерены построить в столичном районе Покровское-Стрешнево. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Москомархитектура согласовала проект физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на северо-западе столицы. Спортивный центр для всей семьи, площадь которого составит более 3 тыс. кв. м, построят на ул. Тушинская, по соседству со стадионом «Красный Октябрь». Сейчас на этом месте пустырь. Возведение ФОКа планируют завершить к 2020 г.», — говорится в сообщении.
Как поясняется в материале, указанный ФОК будет четырехэтажным. Взрослый и детский бассейны с раздевалками и буфетом откроются на первом этаже здания. На втором разместится игровой зал со зрительской трибуной на 60 человек и кафе. В игровом зале будут проводить занятия по баскетболу, волейболу и большому теннису для детей и взрослых. Тренажерный зал с раздевалками и кабинетом инструкторов планируется организовать на третьем этаже ФОКа. Четвертый этаж отведут под административные нужды.
Как уточнил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, фасады здания будут создавать иллюзию трехмерного пространства. Этот зрительный эффект получится при помощи вертикальных металлических ламелей высотой до 18 м желтого, белого и серого цветов. Их закрепят с южной, северной и западной сторон здания. Такое архитектурное решение придаст облику ФОКа легкость. Кроме того, ламели будут выполнять функцию жалюзи, защищая окна здания от прямых солнечных лучей.