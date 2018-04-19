ФОК площадью более 3 тыс. кв. м планируется построить на северо-западе Москвы к 2020 г.

Многофункциональный спортивный центр намерены построить в столичном районе Покровское-Стрешнево. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Москомархитектура согласовала проект физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на северо-западе столицы. Спортивный центр для всей семьи, площадь которого составит более 3 тыс. кв. м, построят на ул. Тушинская, по соседству со стадионом « Красный Октябрь ». Сейчас на этом месте пустырь. Возведение ФОКа планируют завершить к 2020 г.», — говорится в сообщении.

Как поясняется в материале, указанный ФОК будет четырехэтажным. Взрослый и детский бассейны с раздевалками и буфетом откроются на первом этаже здания. На втором разместится игровой зал со зрительской трибуной на 60 человек и кафе. В игровом зале будут проводить занятия по баскетболу, волейболу и большому теннису для детей и взрослых. Тренажерный зал с раздевалками и кабинетом инструкторов планируется организовать на третьем этаже ФОКа. Четвертый этаж отведут под административные нужды.