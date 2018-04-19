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Неисправная система пожаротушения и загроможденные пути эвакуации: в ТД «Центральный» нашли серьезные нарушения
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Неисправная система пожаротушения и загроможденные пути эвакуации: в ТД «Центральный» нашли серьезные нарушения 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Торговый дом «Центральный», расположенный на улице Некрасова в Тюмени, пополнил список небезопасных объектов с массовым пребыванием людей. Во время проверки, поводом для которой послужила трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», представители прокуратуры и МЧС нашли здесь многочисленные нарушения правил пожарной безопасности.
— Система автоматического пожаротушения оказалась неисправной. Не работала на первом этаже здания и система автоматической пожарной сигнализации (не сняты защитные колпаки с дымовых пожарных извещателей). Пути эвакуации в торговом доме были загромождены различным оборудованием и манекенами. На четвертом этаже не сработала система оповещения людей о пожаре, а на пятом из-за перепланировки оказался перекрыт проход к запасному эвакуационному выходу. Помимо этого в здании недостаточно знаков, указывающих направление движения при эвакуации. В ходе учебной эвакуации посетители потратили очень много времени на поиск выходов, — рассказали об итогах проверки в прокуратуре Центрального округа Тюмени.
Управляющую компанию «Центр», отвечающую за пожарную безопасность в торговом доме, накануне, 18 апреля, привлекли к административной ответственности. Устранение выявленных нарушений взято на контроль прокуратуры округа.
Прокуратура Калининского округа Тюмени уже привлекала к административной ответственности управляющую организацию, обслуживающую ТРЦ «Колумб». За несоблюдение требований пожарной безопасности руководство агентства «Коммерческая недвижимость» заплатит 175 тысяч рублей.
Ранее были оштрафованы владельцы ТЦ «Дарина». За нарушение требований пожарной безопасности АО «АИЖК по Тюменской области» заплатит 150 тысяч рублей. Не прошел проверку и торговый центр «Для вас», расположенный на Червишевском тракте. Небезопасными здесь оказались не только торговые площади, но и помещение детского развлекательного центра «Остров Сокровищ».
Параллельно с официальными проверками редакция 72.ru самостоятельно изучила аварийные выходы в пяти торговых центрах Тюмени и посетила кинотеатры в «Кристалле», «Фаворите» и «Солнечном». Результаты оказались неоднозначными.
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