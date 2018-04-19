Часть улицы Горького в Красноярске навсегда закроют для транспорта

Участок улицы Горького с 30 апреля навсегда будет закрыт для транспорта. Это делается в рамках проекта по созданию Исторического квартала в центре Красноярска . Речь идет о части улицы между домами №№ 7 и 19 по Горького. Там заменят старые инженерные сети, затем начнется реставрация исторических зданий. После восстановления старинные дома приспособят под гостиницы и офисы. При этом оригинальный облик строений будет сохранен.

Въехать на территорию Исторического квартала можно будет со стороны улицы Декабристов. Однако сделать это смогут только жильцы соседнего дома по улице Маркса: иначе к ним во двор не попасть.

Планируется, что территория на этом участке будет благоустроена до конца 2018 года, тогда же приведут в порядок и фасады зданий. А внутренняя отделка домов закончится к середине 2019 года.

Напомним, сейчас в проект Исторического квартала входят 10 старинных зданий. У каждого из них есть инвестор, который должен отреставрировать дом, а затем может использовать его по своему усмотрению.