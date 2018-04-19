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При взрыве трубы на красноярском цементном заводе погиб рабочий
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При взрыве трубы на красноярском цементном заводе погиб рабочий 

РИА «ФедералПресс» 25 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На красноярском цементном заводе при сносе взрывами старой дымовой трубы погиб рабосчий — сотрудник челябинской подрядной организации. Напомним, взорвать трубу должны были 17 апреля. Но работы завершены не были: из-за сильного ветра на заводе провели только два взрыва из четырех запланированных. Работы продолжились на следующий день, 18 апреля.
Когда работы возобновились, после первого взрыва труба не обрушилась до заданного уровня в 45 метров. Один из взрывников решил подняться на конструкцию и выяснить, что случилось. Именно в этот момент труба обрушилась. Мужчина погиб на месте.
В происшествии разбирается следственно-оперативная группа.
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