Опубликовано фото пожара в управлении ПФР в Екатеринбурге 

В управлении Пенсионного фонда России по Октябрьскому району Екатеринбурга произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного «01» около 23 часов 18 апреля, сообщили «АиФ-Урал» в службе спасения «СОВА».
Как видно на предоставленных снимках, огонь разгорелся на шестом этаже здания, расположенного на улице Мамина — Сибиряка, 145. С ним на площади 15 квадратных метров справились 12 человек личного состава и 3 единицы техники.
На месте работала вышка, позволяющая тушить огонь на большой высоте. Кроме того, пожарные развернули водопроводную магистраль. С ее помощью по технологии тушения пролили несколько этажей здания. В нем, как известно, находится НПО «Автоматика», а само здание имеет народное название «Пентагон».