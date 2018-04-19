Опубликовано фото пожара в управлении ПФР в Екатеринбурге

Как видно на предоставленных снимках, огонь разгорелся на шестом этаже здания, расположенного на улице Мамина — Сибиряка, 145. С ним на площади 15 квадратных метров справились 12 человек личного состава и 3 единицы техники.