Столетний дом лейб-хирурга Павлова в Сочи сгорел полностью 

18 апреля дом лейб-хирурга Российской империи Евгения Павлова в поселке Уч-дере Лазаревского района Сочи сгорел при пожаре в среду, передает агентство «Интерфакс».
"По предварительным данным пострадавших и жертв на пожаре нет", — рассказал очевидец происшествия агентству.
Свидетель сообщил, что «на пожар прибыли пять расчетов. Однако дом полностью сгорел».
В доме проживали десять семей.
Деревянное здание было построено в 1907 году, позже его купил доктор Павлов. Именно он внес большой вклад в пропаганду Сочи как лечебно-климатической станции и курорта.
В 1912 году дачу Павлова фотографировал известный русский фотограф Сергей Прокудин-Горский.