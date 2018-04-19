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Столетний дом лейб-хирурга Павлова в Сочи сгорел полностью
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Столетний дом лейб-хирурга Павлова в Сочи сгорел полностью 

АиФ — Юг 37 минут назад
Фото: АиФ – Юг
18 апреля дом лейб-хирурга Российской империи Евгения Павлова в поселке Уч-дере Лазаревского района Сочи сгорел при пожаре в среду, передает агентство «Интерфакс».
"По предварительным данным пострадавших и жертв на пожаре нет", — рассказал очевидец происшествия агентству.
Свидетель сообщил, что «на пожар прибыли пять расчетов. Однако дом полностью сгорел».
В доме проживали десять семей.
Деревянное здание было построено в 1907 году, позже его купил доктор Павлов. Именно он внес большой вклад в пропаганду Сочи как лечебно-климатической станции и курорта.
В 1912 году дачу Павлова фотографировал известный русский фотограф Сергей Прокудин-Горский.
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