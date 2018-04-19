Столетний дом лейб-хирурга Павлова в Сочи сгорел полностью

"По предварительным данным пострадавших и жертв на пожаре нет", — рассказал очевидец происшествия агентству.

Свидетель сообщил, что «на пожар прибыли пять расчетов. Однако дом полностью сгорел».

В доме проживали десять семей.

Деревянное здание было построено в 1907 году, позже его купил доктор Павлов. Именно он внес большой вклад в пропаганду Сочи как лечебно-климатической станции и курорта.

В 1912 году дачу Павлова фотографировал известный русский фотограф Сергей Прокудин-Горский.