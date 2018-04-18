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Очевидцы сообщают о крупном пожаре в самарском поселке Запанской
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Очевидцы сообщают о крупном пожаре в самарском поселке Запанской 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
В ГУ МЧС России по Самарской области в свою очередь корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что в поселке Запанской горит мусор на площади 150 кв. м. Сейчас идет процесс тушения. На месте происшествия работают пожарные. Данных о пострадавших нет.
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