Два частных дома сгорели в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле ночью 18 апреля загорелись два частных дома, а также постройки, которые находились на территории участков. Об этом сообщило издание Tagilcity.ru.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в 00.37. На площади в 120 квадратных метров горели два дома, а также прилегающие к ним надворные постройки.

Огонь был полностью потушен спустя 30 минут после получения сигнала о происшествии. В ликвидации возгорания принимали участие 11 человек личного состава и четыре пожарные машины.

По информации

пресс-службы