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Два частных дома сгорели в Нижнем Тагиле
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Два частных дома сгорели в Нижнем Тагиле 

360tv.ru 50 минут назад
В Нижнем Тагиле ночью 18 апреля загорелись два частных дома, а также постройки, которые находились на территории участков. Об этом сообщило издание Tagilcity.ru.
Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в 00.37. На площади в 120 квадратных метров горели два дома, а также прилегающие к ним надворные постройки.
Огонь был полностью потушен спустя 30 минут после получения сигнала о происшествии. В ликвидации возгорания принимали участие 11 человек личного состава и четыре пожарные машины.
По информации
пресс-службы
МЧС Свердловской области, к утру завершились проливка и разбор сгоревших конструкций. В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара в настоящий момент устанавливаются.
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