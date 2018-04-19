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Вчера в Лянгасово сгорела квартира, а потом старый деревянный дом: погиб молодой мужчина
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Вчера в Лянгасово сгорела квартира, а потом старый деревянный дом: погиб молодой мужчина 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Все началось с пожара в многоквартирном кирпичном доме по адресу ул. Гражданская, 34.
В пожаре погиб молодой мужчина. Также, жертвами возгорания стали две кошки. Сильно пострадали квартиры с 1 по 3 этаж (во время тушения водой было залито практически все имущество).
Затем загорелся старый деревянный двухэтажный дом по ул. Комсомольской, 12. Разница между этими двумя возгораниями составила всего 1,5 часа.
При этом местные жители вспоминают случай двухгодичной давности, когда с разницей в 1,5 часа загорелись сначала сараи на все той же ул. Комсомольской, а потом воспламенился дом на ул. Чапаева.
Во время пожара на Комсомольской никто не пострадал. Тем не менее, «деревяшки» на этой улице не дают покоя жителям соседних домов. Дело в том, что здесь аварийные дома, предназначенные под снос, фактически окружают жилые.
Доступ в них абсолютно свободный. Поэтому, по словам местных жителей, тут каждый день собираются либо бомжи, либо школьники. Последние уже неоднократно получали травмы. Некоторых ловили и отправляли за поджоги к участковым. Так, в январе этого года была пресечена попытка очередного поджога дома.
Жителям соседних домов страшно. Со слов местных жителей, дома принадлежат муниципалитету, а администрация города планировала к сносу сгоревший вчера дом только в 2019 году. По остальным домам история аналогичная.
Фото — vk.com
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