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В Орле из-за пожарной небезопасности закрыли «Победу»
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В Орле из-за пожарной небезопасности закрыли «Победу» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Решением Советского районного суда Орла закрыт до устранения нарушений правил пожарной безопасности кинотеатр «Победа», который находится на улице Ленина.
С иском обратилась прокуратура. В ходе проверки было выявлено 19 нарушений, которые могут в случае пожара привести к человеческим жертвам и иным тяжким последствиям. Запрет эксплуатации здания кинотеатра будет действовать до полного устранения выявленных нарушений, указано на сайте суда.
Напомним, в Орловской области масштабные проверки пожарной безопасности начали проходить после трагедии в Кемерове, где при пожаре в торговом центре погибли 64 человека. По данным городской администрации, просчеты были выявлены практически во всех ТЦ и местах массового скопления людей. Сообщение о закрытии здания для посетителей появляется впервые.
Сообщение В Орле из-за пожарной небезопасности закрыли «Победу» появились сначала на РИА 57.
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