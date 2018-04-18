В Орле из-за пожарной небезопасности закрыли «Победу»

Решением Советского районного суда Орла закрыт до устранения нарушений правил пожарной безопасности кинотеатр «Победа», который находится на улице Ленина.

С иском обратилась прокуратура . В ходе проверки было выявлено 19 нарушений, которые могут в случае пожара привести к человеческим жертвам и иным тяжким последствиям. Запрет эксплуатации здания кинотеатра будет действовать до полного устранения выявленных нарушений, указано на сайте суда.

Напомним, в Орловской области масштабные проверки пожарной безопасности начали проходить после трагедии в Кемерове , где при пожаре в торговом центре погибли 64 человека. По данным городской администрации, просчеты были выявлены практически во всех ТЦ и местах массового скопления людей. Сообщение о закрытии здания для посетителей появляется впервые.