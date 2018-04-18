Пострадавшую при пожаре «Зимнюю гостиницу» на Валааме отреставрируют к 2019 году 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Реставрацию пострадавшего от огня здания «Зимней гостиницы» на острове Валаам, которое является объектом культурного наследия федерального значения, планируют завершить в 2019 году. Об этом в среду сообщила журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС начальник Управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова.
На Пасху, 1 мая 2016 года, в здании произошел пожар. От огня и воды пострадали несколько этажей, произошло частичное обрушение кровли на площади более 1 тыс. кв. м, сгорели деревянные перекрытия, были полностью разрушены инженерные коммуникации здания.
"На протяжении нескольких лет мы занимаемся реставраций «Зимней гостиницы» и планируем, что к 2019 году все работы будут выполнены. Это комплексные реставрационные работы, которые ни разу не проводились на этом объекте ", — сказала Алипова.
Как уточнили ТАСС в региональном управлении по охране объектов культурного наследия Карелии, реставрация здания началась в конце 2015 года, но из-за случившегося пожара в проект пришлось вносить изменения. Работы возобновились с середины 2017 года.
По данным Главгосэкспертизы России, в здании откроется гостиница, духовно-просветительный центр, а также музей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. В женской трапезной будет работать кафе, а также разместятся офисные помещения. Проект реставрации здания предусматривает необходимые условия для людей с ограниченными физическими возможностями.
Двухэтажную гостиницу построили в XIX веке по проекту архитектора А. И. Горностаева. В 1874 году к ней пристроили два флигеля, а в конце XIX века — третий этаж. Здание, которое является объектом культурного наследия федерального значения, представляет собой замкнутый четырехугольник с внутренним двором. Реставрация «Зимней гостиницы» ведется в соответствии с поручением президента РФ. Финансирование работ осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)».