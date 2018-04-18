Пострадавшую при пожаре «Зимнюю гостиницу» на Валааме отреставрируют к 2019 году

Юлия Алипова. МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Реставрацию пострадавшего от огня здания «Зимней гостиницы» на острове Валаам, которое является объектом культурного наследия федерального значения, планируют завершить в 2019 году. Об этом в среду сообщила журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС начальник Управления по охране объектов культурного наследия Карелии

На Пасху, 1 мая 2016 года, в здании произошел пожар. От огня и воды пострадали несколько этажей, произошло частичное обрушение кровли на площади более 1 тыс. кв. м, сгорели деревянные перекрытия, были полностью разрушены инженерные коммуникации здания.

"На протяжении нескольких лет мы занимаемся реставраций «Зимней гостиницы» и планируем, что к 2019 году все работы будут выполнены. Это комплексные реставрационные работы, которые ни разу не проводились на этом объекте ", — сказала Алипова.

Как уточнили ТАСС в региональном управлении по охране объектов культурного наследия Карелии, реставрация здания началась в конце 2015 года, но из-за случившегося пожара в проект пришлось вносить изменения. Работы возобновились с середины 2017 года.

По данным Главгосэкспертизы России, в здании откроется гостиница, духовно-просветительный центр, а также музей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. В женской трапезной будет работать кафе, а также разместятся офисные помещения. Проект реставрации здания предусматривает необходимые условия для людей с ограниченными физическими возможностями.