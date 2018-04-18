МЧС выявило грубые нарушения требований пожарной безопасности в 7 объектах в Карелии

Специалисты МЧС в рамках проверки по соблюдению требований пожарной безопасности выявили грубые нарушения, создающие угрозу жизни, в семи объектах массового скопления людей в Карелии , заявил начальник Главного управления МЧС России по Республике Карелия Сергей Шугаев.

«В случае возникновения пожара создается реальная угроза жизни и здоровью работников. В меньшей степени создается угроза посетителям, но в максимальной степени — персоналу, работающему на постоянной основе. По этим двум объектам будут приняты отдельные решения прокуратурой города Петрозаводск . По остальным объектам, имеющим нарушения требований пожарной безопасности, будут приняты меры прокурорского реагирования. Я думаю, без приостановления деятельности», — цитирует Шугаева «КарелИнформ»

Издание уточняет, что нарушения были обнаружены в ТЦ «Столица», ТЦ «Десяточка» и в четырех батутных центрах «Невесомость», «Батутник», «Тут батут» и арена «Life». Также проблемы найдены в ТЦ «Стрелец» в Пряже.

По этим объектам будет принято серьезное решение, поэтому Шугаев настоятельно рекомендовал собственникам организаций незамедлительно приступить к устранению нарушений пожарной безопасности.