Под Тюменью произошёл пожар: сгорел пристрой жилого дома

В среду, 18 апреля, под Тюменью, в селе Луговое произошёл пожар. По данным пресс-службы МЧС, около пяти часов вечера загорелись надворные постройки по улице Плодовой. Огонь быстро разошёлся по пристрою жилого дома и уничтожил это строение полностью.

— Вызов в пожарную охрану поступил в 16:52, нам сообщили, что горят надворные постройки. Пожарные прибыли на место в 17:10, а потушили возгорание в 17:34. Пристрой был повреждён по всещй площади, — сказал корреспонденту 72.ru Геннадий Грибич, заместитель руководителя пресс-службы МЧС по Тюменской области.

К счастью, в этом пожаре никто не пострадал.

Пожары в нашей области случаются довольно часто. В минувший вторник, 17 апреля, в Тюмени произошла трагедия из-за возгорания. Во время пожара в вагоне-бытовке погиб 60-летний мужчина. Вечером 16 апреля в Заводоуковске взорвался из-за бытового газа жилой дом, троих пострадавших увезли в больницу с ожогами.