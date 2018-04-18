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Под Тюменью произошёл пожар: сгорел пристрой жилого дома
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Под Тюменью произошёл пожар: сгорел пристрой жилого дома 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В среду, 18 апреля, под Тюменью, в селе Луговое произошёл пожар. По данным пресс-службы МЧС, около пяти часов вечера загорелись надворные постройки по улице Плодовой. Огонь быстро разошёлся по пристрою жилого дома и уничтожил это строение полностью.
— Вызов в пожарную охрану поступил в 16:52, нам сообщили, что горят надворные постройки. Пожарные прибыли на место в 17:10, а потушили возгорание в 17:34. Пристрой был повреждён по всещй площади, — сказал корреспонденту 72.ru Геннадий Грибич, заместитель руководителя пресс-службы МЧС по Тюменской области.
К счастью, в этом пожаре никто не пострадал.
Пожары в нашей области случаются довольно часто. В минувший вторник, 17 апреля, в Тюмени произошла трагедия из-за возгорания. Во время пожара в вагоне-бытовке погиб 60-летний мужчина. Вечером 16 апреля в Заводоуковске взорвался из-за бытового газа жилой дом, троих пострадавших увезли в больницу с ожогами.
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