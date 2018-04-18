Пал травы виден из космоса

Космический мониторинг позволил обнаружить и ликвидировать сразу несколько возгораний на территории Владимирской области . Так называемые тепловые точки из космоса видны, пролетающим над данной территорией спутникам. Они фиксируют и передают данные в региональное МЧС . «Так спасатели обнаружили несколько палов травы в тех местах региона, где никто практически не живёт. Оперативно отреагировали на ситуацию и потушили пожары», — отметил Павел Васин, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Чтобы огонь с полей не перекидывался на леса и деревни в ближайшее время начнутся работы по опашке территорий. Траншеи будут рыть на территориях, где по статистике пожары возникаю чаще. Затронут эти работы и город Владимир . В областном центре длина опашки составит 30 километров и поможет защитить сразу несколько микрорайонов и лесных объектов.

В МЧС отмечают, что по каждому случаю пала травы работают дознаватели. Их работа заключается в поиске виновных и очага возгорания. В случае если виновника найти не удаётся (он убежал, уехал), то ответственность, как ни странно, за пожар понесёт владелец земельного участка, где и случился пожар.

Кроме спутников мониторят ситуацию в полях и с помощью беспилотных летательных средств. Дроны позволяют получать спасателям оперативную информацию. К слову, во Владимире тепловых точек из космоса не обнаружили.