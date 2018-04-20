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Автомобилисты заблокировали дорогу пожарной машине к детсаду в центре Воронежа
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Автомобилисты заблокировали дорогу пожарной машине к детсаду в центре Воронежа 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Горожане поделились видео. Дорога к детскому саду №103 на улице 1905 года оказалась заблокирована, сообщили горожанин в редакцию «Вести-Воронеж». Мужчина поделился видео о том, как приехали спасатели, оставили машину на повороте и пошли в сад пешком. Инцидент произошёл в четверг, 19 апреля. По одной стороне подъездной к саду дороги были припаркованы машины, по другой — столбики. Если хотя бы одного из этих условий не было, пожарная машина смогла бы подъехать к зданию. — Зато у нас есть новый деловой центр, — отмечает автор ролика. Мужчина отметил, что всё обошлось: пожарные проверили детсад, возгорания там не было. Но в случае пожара припаркованные авто, владельцы которых явно ушли в новый офисный центр, могут сыграть роковую роль. Корреспондент «Вести-Воронеж» уточняет, по какой причине в детский сад вызывали пожарных. Екатерина Трещикова
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