«Строить прогнозы тяжело»: врач рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в Серпухове детей

Двоих детей, которых родители выкидывали из окон во время пожара в подмосковном Серпухове , перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии столичной ДГКБ имени Сперанского. Об этом телеканалу «360» рассказал завотделением Сергей Пилютик.

По словам медика, когда ребят только перевели, они были в тяжелом состоянии и на искусственной вентиляции легких.

У них имеются характерные повреждения для подобного рода происшествия — термоингаляционные повреждения. Детям проведен комплекс диагностических и лечебных мероприятий, проводится интенсивная терапия. Их состояние стабилизировалось, сейчас выполняется плановые мероприятия по лечению

— Сергей Пилютик.

Заведующий отделением добавил, что детей навещает их отец. Врачи предоставили ему всю необходимую информацию. Пилютик подчеркнул, что говорить о сроках выздоровления пока рано.

Это тяжелое повреждение, оно является опасным, поэтому строить прогнозы тяжело, но мы смотрим оптимистично, потому что стабилизация достигнута и ситуация на данный момент вполне управляема

— завотделением.

Пожар произошел в ночь на 18 апреля. По словам очевидца, квартира одного из жилых домов загорелась после взрыва. Знакомый семьи рассказал, что сразу после ЧП отец детей убежал за огнетушителем, но почему-то не взял их с собой.