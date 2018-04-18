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«Строить прогнозы тяжело»: врач рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в Серпухове детей
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«Строить прогнозы тяжело»: врач рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в Серпухове детей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Двоих детей, которых родители выкидывали из окон во время пожара в подмосковном Серпухове, перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии столичной ДГКБ имени Сперанского. Об этом телеканалу «360» рассказал завотделением Сергей Пилютик.
По словам медика, когда ребят только перевели, они были в тяжелом состоянии и на искусственной вентиляции легких.
У них имеются характерные повреждения для подобного рода происшествия — термоингаляционные повреждения. Детям проведен комплекс диагностических и лечебных мероприятий, проводится интенсивная терапия. Их состояние стабилизировалось, сейчас выполняется плановые мероприятия по лечению
— Сергей Пилютик.
Заведующий отделением добавил, что детей навещает их отец. Врачи предоставили ему всю необходимую информацию. Пилютик подчеркнул, что говорить о сроках выздоровления пока рано.
Это тяжелое повреждение, оно является опасным, поэтому строить прогнозы тяжело, но мы смотрим оптимистично, потому что стабилизация достигнута и ситуация на данный момент вполне управляема
— завотделением.
Пожар произошел в ночь на 18 апреля. По словам очевидца, квартира одного из жилых домов загорелась после взрыва. Знакомый семьи рассказал, что сразу после ЧП отец детей убежал за огнетушителем, но почему-то не взял их с собой.
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