В 63 торговых центрах Севастополя выявили нарушения пожарной безопасности

Прокуратура Севастополя по результатам проверок выявила нарушения норм пожарной безопасности в 63 торгово-развлекательных комплексах, сообщает ForPost.

В следственные органы направили материалы для решения вопроса о возможном уголовном преследовании в связи с халатностью, служебным подлогом, выполнением работ или оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В большинстве случаев нарушения были связаны с отсутствием либо нехваткой средств спасения людей и пожаротушения, несоблюдением нормативов путей эвакуации, некачественной изоляцией электропроводов и ненадлежащим проведением инструктажа для сотрудников.

Прокуратура направила 18 исков в суды с требованием устранить выявленные нарушения, а также вынесла 103 постановления о возбуждении административных дел в отношении физических и юридических лиц. Среди них 81 дело о нарушении норм противопожарного законодательства.