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В 63 торговых центрах Севастополя выявили нарушения пожарной безопасности
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В 63 торговых центрах Севастополя выявили нарушения пожарной безопасности 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Прокуратура Севастополя по результатам проверок выявила нарушения норм пожарной безопасности в 63 торгово-развлекательных комплексах, сообщает ForPost.
В следственные органы направили материалы для решения вопроса о возможном уголовном преследовании в связи с халатностью, служебным подлогом, выполнением работ или оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В большинстве случаев нарушения были связаны с отсутствием либо нехваткой средств спасения людей и пожаротушения, несоблюдением нормативов путей эвакуации, некачественной изоляцией электропроводов и ненадлежащим проведением инструктажа для сотрудников.
Прокуратура направила 18 исков в суды с требованием устранить выявленные нарушения, а также вынесла 103 постановления о возбуждении административных дел в отношении физических и юридических лиц. Среди них 81 дело о нарушении норм противопожарного законодательства.
После пожара в торгово-развлекательном центра «Зимняя вишня» в Кемерове, при котором погибли 64 человека, севастопольские власти проверяют все объекты массового пребывания людей.
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