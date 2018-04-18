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Мультфильм «Леонардо: миссия Мона Лиза»
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Мультфильм «Леонардо: миссия Мона Лиза» 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Леонардо живёт спокойной и мирной жизнью, посвятив себя изобретательству. Его друг Лоренцо во всём помогает товарищу и поддерживает во всех начинаниях, а вот прекрасная Джоконда насмехается над странными идеями Леонардо. Но вскоре в жизни девушки происходит несчастье — в её доме происходит пожар, и она остаётся ни с чем.
Однажды в их город забредает рассказчик, который упоминает о потерянном сокровище, которое ещё никому не удавалось найти. Ребята решают, что им повезёт, и отправляются в удивительное путешествие.
90 минут, Италия
Мультфильм выходит в прокат в 79 кинотеатрах Москвы.
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