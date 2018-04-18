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Более 250 точек для пикников организовано на особо охраняемых природных территориях Москвы
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Более 250 точек для пикников организовано на особо охраняемых природных территориях Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
На особо охраняемых природных территориях (ООПТ) столицы организовано более 250 точек для пикников, которые оборудованы мангалами, урнами и скамейками. Об этом сообщили в ГПБУ «Мосприрода».
«Для комфортного пребывания на ООПТ, а также для предотвращения пожаров на территориях природных парков организовано более 250 пикниковых точек, оборудованных противопожарным инвентарем. 64 из них находятся на реконструкции и частично в ремонте, который будет завершен в середине июня», — говорится в сообщении.
Уточняется, что каждая точка для пикников на ООПТ оборудована комплектом мебели, противопожарным мангалом, ящиками для песка, емкостью для сбора мусора и информационными щитами, на которых размещены правила пользования этой благоустроенной зоной. Часть пикниковых точек дополнительно располагает навесами и беседками.
Все размещенные на ООПТ площадки, за исключением переданных в аренду, являются бесплатными для посетителей, подчеркнули в Мосприроде.
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