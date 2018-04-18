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Сотрудники Управления МЧС по Южному округу поздравили с Днем рождения первоклассницу лицея №1158
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Сотрудники Управления МЧС по Южному округу поздравили с Днем рождения первоклассницу лицея №1158 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Сотрудники Управления МЧС по Южному административному округу побывали в гостях у учеников 1 «Г» класса лицея №1158 в минувший вторник, 17 апреля.
Мероприятие было организовано не просто так, ведь вчера отмечался День празднования 100-летия Советской Пожарной Охраны.
Детям рассказали о правилах пожарной безопасности, о том, как вести себя при возникновении чрезвычайной ситуации. Сотрудники МЧС повторили с ребятами номера телефонов пожарной охраны. Как отмечает представитель пресс-службы Управления Елена Шишкина, которая сама присутствовала на мероприятии, первоклассники отлично справились и ответили на все поставленные вопросы.
Интересным моментом стало то, что у одной из учениц в этот день был день рождения. Девочка Эмилия получила тематический подарок — конструктор.
Источник: МЧС Москвы по ЮАО
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