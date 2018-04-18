Разметка для пожарных машин появилась во дворах Мещанского района

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» 17 апреля нанесли разметку для пожарной техники на придомовых территориях.

— Работы выполнила бригада из девяти человек. Кстати, при нанесении краски техника не использовалась: всю разметку делали вручную, — рассказал Михаил Гудухин, заместитель директора учреждения. — На выделенных территориях нельзя оставлять транспорт. Они предназначены исключительно для пожарных машин.

Работы провели по 20 адресам. Так, новая разметка появилась около дома 6 во 2-м Троицком переулке; у дома 1/15 в Астраханском переулке; около дома 45 на Трифоновской улице и в других дворах.