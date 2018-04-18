Ещё
Разметка для пожарных машин появилась во дворах Мещанского района
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Госдеп пригрозил применить силу против России
Госдеп пригрозил применить силу против России

Разметка для пожарных машин появилась во дворах Мещанского района 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 39 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» 17 апреля нанесли разметку для пожарной техники на придомовых территориях.
— Работы выполнила бригада из девяти человек. Кстати, при нанесении краски техника не использовалась: всю разметку делали вручную, — рассказал Михаил Гудухин, заместитель директора учреждения. — На выделенных территориях нельзя оставлять транспорт. Они предназначены исключительно для пожарных машин.
Работы провели по 20 адресам. Так, новая разметка появилась около дома 6 во 2-м Троицком переулке; у дома 1/15 в Астраханском переулке; около дома 45 на Трифоновской улице и в других дворах.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Месячник по благоустройству: более 2 500 фасадов и цоколей зданий промыли в ЦАО Известный тележурналист выступит перед гостями «Московского Дома Книги» Мероприятие «Праздник Светлой Пасхи» пройдет в Хамовниках
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением189
Решена судьба российских банков в SWIFT208
Найдена «подлодка Гитлера»7
В РФ назвали позором письмо моряков Порошенко86
Сирийская армия показала российский «Стрелец»20
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение