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В Краснодаре эвакуировали посетителей и персонал «Сбербанка»
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В Краснодаре эвакуировали посетителей и персонал «Сбербанка» 

Новая Кубань 42 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 18 апреля — Новая Кубань. Эвакуация из здания офиса «Сбербанка», расположенного на ул. Зиповской, была проведена силами работников финансовой организации.
Около 12:30 в полицию сообщили, что в помещении обнаружили подозрительный предмет.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что на место выехали правоохранители. Они обследовали помещение и прилегающую территорию. Взрывных устройств или взрывчатых веществ не обнаружено.
Рюкзак был забит одним из посетителей офиса «Сбербанка». Отделение продолжило работать в штатном режиме.
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