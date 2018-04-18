В Краснодаре эвакуировали посетителей и персонал «Сбербанка»

Краснодар . 18 апреля — Новая Кубань. Эвакуация из здания офиса «Сбербанка» , расположенного на ул. Зиповской, была проведена силами работников финансовой организации.

Около 12:30 в полицию сообщили, что в помещении обнаружили подозрительный предмет.

Рюкзак был забит одним из посетителей офиса «Сбербанка». Отделение продолжило работать в штатном режиме.