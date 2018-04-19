Обследовать рюкзак в банке Краснодара приехали эксперты-взрывотехники

Еще до приезда специалистов персонал и посетители были эвакуированы

Рюкзак, забытый в банке Краснодара , приехали обследовать эксперты-взрывотехники.

18 апреля около 12:30 в полицию Краснодара поступило сообщение о подозрительном предмете в одном из филиалов Сбербанка по улице Зиповской.

Сотрудники отделения еще до приезда полиции эвакуировали посетителей. На место прибыли эксперты-взрывотехники, кинолог с собакой. Специалисты обследовали помещение и обнаружили бесхозный рюкзак. Внутри ничего подозрительного или опасного, кроме обычных вещей, не нашли, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.