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Обследовать рюкзак в банке Краснодара приехали эксперты-взрывотехники
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Обследовать рюкзак в банке Краснодара приехали эксперты-взрывотехники 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Еще до приезда специалистов персонал и посетители были эвакуированы
Рюкзак, забытый в банке Краснодара, приехали обследовать эксперты-взрывотехники.
18 апреля около 12:30 в полицию Краснодара поступило сообщение о подозрительном предмете в одном из филиалов Сбербанка по улице Зиповской.
Сотрудники отделения еще до приезда полиции эвакуировали посетителей. На место прибыли эксперты-взрывотехники, кинолог с собакой. Специалисты обследовали помещение и обнаружили бесхозный рюкзак. Внутри ничего подозрительного или опасного, кроме обычных вещей, не нашли, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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