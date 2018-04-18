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Месячник по благоустройству: более 2 500 фасадов и цоколей зданий промыли в ЦАО
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Месячник по благоустройству: более 2 500 фасадов и цоколей зданий промыли в ЦАО 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 39 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В рамках месячника по благоустройству специалисты промыли более 2 500 фасадов и цоколей зданий в Центральном административном округе города Москвы с 1 по 17 апреля.
Всего очистили 16 697 дорожных знаков и указателей и 80 тысяч квадратных метров витрин предприятий торговли и 2 555 фасадов и цоколей зданий, сообщили в пресс-службе префектуры ЦАО.
Кроме того, специалисты отремонтировали 415 контейнерных площадок и 15 тысяч малых архитектурных форм. Были проведены работы по благоустройству 746 детских площадок.
В связи с приходом весны в столицу специалисты выполнили прогребание 3 250 гектаров газонов. Кроме того, они вывезли 20 тысяч кубометров мусора.
Отметим, что работники отремонтировали 1 711 входных дверей и обновили 533 козырька подъездов.
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