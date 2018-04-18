Единый день безопасности пройдет в подмосковных ТЦ и школах 24 апреля

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Первый Единый день безопасности в 2018 году, в рамках которого будут проведены пожарные тренировки на всех объектах с массовым пребыванием людей, пройдет на территории Московской области 24 апреля. Об этом сообщил в среду журналистам начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Московской области Виктор Сергеев.

"Мы вышли с инициативой к губернатору региона Андрею Воробьеву , и он ее поддержал, раз в квартал проводить на территории Московской области единый день безопасности, в рамках которого будут проводиться тренировки на всех объектах с массовым пребыванием людей. Ближайший и первый день учебных тренировок пойдет 24 апреля. В них примут участие персонал объекта, а также представители МЧС , Мособлпожспас, представители общественных организаций в качестве наблюдателей, которые разберут нарушения и замечания, а также примут участие в контроле за действиями обслуживающего персонала данных объектов", — сказал Сергеев.

Он уточнил, что согласно новым требованиям пожарной безопасности, такие учения положено делать раз в полгода, однако на территории Московской области решено проводить Единый день безопасности раз в квартал.

Единый день безопасности пройдет в 7 тыс. зданий с массовым пребыванием людей, что составляет практически 100% от их общего числа. Учебные тренировки пройдут в торговых центрах, школах, детских садах, больницах, администрациях муниципальных образований и сельских поселений, а также на иных объектах с массовым пребыванием людей, добавил Сергеев.