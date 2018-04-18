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Специалисты отремонтируют советский кинотеатр «Алмаз»
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Специалисты отремонтируют советский кинотеатр «Алмаз» 

Управа района Якиманка 54 минуты назад
Фото: Управа района Якиманка
В районе отремонтируют советский кинотеатр «Алмаз», стало известно 17 апреля.
Как сообщили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы, здание сделают похожим на корабль. Фасад остеклят.
— Главный вход кинотеатра «Алмаз» на Шаболовке будет напоминать нос корабля. Объем и форму новому зданию придаст навесной фасад, — проинформировал готовящиеся изменения главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.
Он рассказал, что строители будут использовать панели из алюминия или керамики. Здание ппо вечерам будет подсвечивать иллюминация.
Работы закончатся до конца 2019 года.
Здание находится по адресу: улица Шаболовка, дом 56.
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