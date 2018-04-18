Специалисты отремонтируют советский кинотеатр «Алмаз»

В районе отремонтируют советский кинотеатр «Алмаз», стало известно 17 апреля.

Как сообщили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы, здание сделают похожим на корабль. Фасад остеклят.

Сергей Кузнецов. — Главный вход кинотеатра «Алмаз» на Шаболовке будет напоминать нос корабля. Объем и форму новому зданию придаст навесной фасад, — проинформировал готовящиеся изменения главный архитектор города Москвы

Он рассказал, что строители будут использовать панели из алюминия или керамики. Здание ппо вечерам будет подсвечивать иллюминация.

Работы закончатся до конца 2019 года.

Здание находится по адресу: улица Шаболовка, дом 56.