Стали известны причины пожара в торговом центре «Вернисаж»: итоги проверки

После вчерашнего происшествия в крупном ярославском торговом центре «Вернисаж» прошла проверка.

В администрации торгового центра говорят, что инцидент не повлиял на их работ Немного лишь пострадали сотрудники «М-Видео». Им пришлось на некоторое время закрыть магазин.

— Есть у них там и офисные помещения, сейчас там из-за проблем с вентиляционной шахтой небольшие неприятности, — рассказали в «Вернисаже». — Придётся им пока окошки открывать.

Вчера из «Вернисажа» эвакуировали около 800 человек. Причиной стали пожар и сильное задымление в торговом центре.

Огромный столб дыма со стороны Фрунзенского района увидели ярославцы и сначала подумали, что он связан с этим происшествием. Но потом выяснилось, что это был другой пожар. Намного страшнее. На 1-й Приволжской улице полыхали два дома. Мы уже писали, как оттуда спасались люди и какие есть версии случившегося.