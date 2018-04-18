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Дозорный появился на пожарной каланче в Вологде
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Дозорный появился на пожарной каланче в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Манекен пожарного установили в башне на Чернышевского, 33 к 100-летнему юбилею со Дня образования пожарной охраны. «Дежурить» дозорный будет две недели до 30 апреля.
Накануне сотрудники МЧС Вологодской области также открыли капсулу, которую оставили потомкам спасатели 50 лет назад. Письмо из прошлого зачитали на торжественном собрании, на котором собрались ветераны службы, молодые сотрудники и руководство ведомства.
«В письме 50-летней давности — наказ новому поколению огнеборцев: честно и добросовестно выполнять свои обязанности по защите жизни и здоровья граждан. Кроме того капсула хранила списки личного состава пожарной охраны Вологды 1968 года», — рассказал пресс-секретарь регионального управления МЧС России по Вологодской области Анатолий Сапожков.
Состоялся и торжественный концерт, который подготовили сами сотрудники и ученики из кадетского класса школы № 22. Ветеранам МЧС вручили памятные награды.
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