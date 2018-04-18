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В ТЦ «Аврора Молл» не обнаружили взрывчатки
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В ТЦ «Аврора Молл» не обнаружили взрывчатки
Волга Ньюс
1 час назад
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Сейчас все сотрудники ТЦ вернулись на рабочие места, магазины работают в обычном режиме.
Напомним, ранее в торговом центре провели эвакуацию людей. По словам очевидцев, причиной якобы послужил звонок о заминировании здания.
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