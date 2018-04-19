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Половодье отрезало 16 населенных пунктов в четырех регионах ЦФО и ПФО
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Половодье отрезало 16 населенных пунктов в четырех регионах ЦФО и ПФО 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Шестнадцать населенных пунктов отрезаны весенним половодьем в четырех регионах Центрального и Приволжского федеральных округов, сообщает в четверг МЧС России.
"В результате подтопления мостов и участков автодорог оказались отрезанными 16 населенных пунктов (Нижегородская, Рязанская, Костромская и Самарская области), к которым организованы 23 лодочные переправы", — говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что жизнедеятельность населения не нарушена, организовано противопожарное прикрытие населенных пунктов.
По данным МЧС, подъем уровней воды в результате интенсивного таяния снега произошел в Алтайском крае, Башкирии, Татарстане, Мордовии, Удмуртии, Свердловской, Саратовской, Нижегородской, Самарской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской, Рязанской, Липецкой, Воронежской, Орловской, Белгородской, Тамбовской, Курской, Ивановской, Московской, Владимирской, Костромской и Брянской областях, а также в Санкт–Петербурге.
В зонах подтопления на утро четверга остаются 41 населенный пункт, 73 низководных моста и 49 участков автодорог. К ликвидации последствий половодья привлечены более 3 тысяч человек и 1,1 тысячи единиц техники, в том числе 136 плавсредств.
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