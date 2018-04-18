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В Северной Осетии высадят более 220 тысяч деревьев
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В Северной Осетии высадят более 220 тысяч деревьев 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Эти саженцы образуют новые леса на площади 106 гектаров.
Лесоводы сажают такие породы, как бук восточный, ясень обыкновенный, дуб красный, клен, гледичия, робиния-лжеакация (акация белая). На сегодняшний день работы проведены на площади 74,5 гектара, сообщается на сайте Минприроды региона.
Кроме того, сейчас в республиканском питомнике на площади 5 гектаров выращивают саженцы, которые станут посадочным материалом для лесов будущего.
В прошлом году площадь Северной Осетии, покрытая лесами, увеличилась на 117 гектаров.
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