В Северной Осетии высадят более 220 тысяч деревьев

Эти саженцы образуют новые леса на площади 106 гектаров.

Лесоводы сажают такие породы, как бук восточный, ясень обыкновенный, дуб красный, клен, гледичия, робиния-лжеакация (акация белая). На сегодняшний день работы проведены на площади 74,5 гектара, сообщается на сайте Минприроды региона.

Кроме того, сейчас в республиканском питомнике на площади 5 гектаров выращивают саженцы, которые станут посадочным материалом для лесов будущего.