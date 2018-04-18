Единый день безопасности впервые пройдет в Подмосковье 24 апреля

Об этом журналистам сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Виктор Сергеев.

«Мы вышли с инициативой на губернатора, и он ее поддержал: раз в квартал проводить на территории Московской области единый день безопасности, где будут проводиться тренировки на всех объектах с массовым пребыванием людей. Первый и ближайший единый день тренировок у нас будет 24 апреля. Такая тренировка будет проводиться и в здании правительства Московской области , и в администрациях муниципальных образований. На всех объектах массового пребывания людей пройдут учебные тренировки», — сказал В. Сергеев.

Он уточнил, что такие тренировки пройдут в более 5 тыс. зданиях: торгово-развлекательных центрах, детских садах, больницах, администрациях муниципальных образований и сельских поселений.