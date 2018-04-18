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Единый день безопасности впервые пройдет в Подмосковье 24 апреля
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Единый день безопасности впервые пройдет в Подмосковье 24 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Об этом журналистам сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Виктор Сергеев.
«Мы вышли с инициативой на губернатора, и он ее поддержал: раз в квартал проводить на территории Московской области единый день безопасности, где будут проводиться тренировки на всех объектах с массовым пребыванием людей. Первый и ближайший единый день тренировок у нас будет 24 апреля. Такая тренировка будет проводиться и в здании правительства Московской области, и в администрациях муниципальных образований. На всех объектах массового пребывания людей пройдут учебные тренировки», — сказал В. Сергеев.
Он уточнил, что такие тренировки пройдут в более 5 тыс. зданиях: торгово-развлекательных центрах, детских садах, больницах, администрациях муниципальных образований и сельских поселений.
«В них примут участие персонал объекта, а также представители МЧС, представители общественных организаций в качестве наблюдателей, которые разберут все замечания и нарушения, которых, я надеюсь, не будет», — добавил В. Сергеев.
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