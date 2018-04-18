Мособлдума направит в Госдуму предложения по изменению ФЗ в части пожарной безопасности

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Депутаты Мособлдумы подготовили пакет предложений по изменению федерального законодательства (ФЗ) в части совершенствования системы регулирования пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. Предложения будут направлены в Госдуму в течение недели, сообщил в среду журналистам председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов

"В течение недели мы оформим подготовленные нашей думой поправки в ФЗ по теме пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей и направим их на рассмотрение в Госдуму", — сказал Баранов.

Он уточнил, что депутатами Мособлдумы подготовлено шесть инициатив. В частности, предлагается уточнить понятие «объект с массовым пребыванием людей» и создать соответствующую классификацию подобных объектов. Также для проектов подобных объектов нужно ввести обязательное прохождение госэкспертизы, считают депутаты Подмосковья . Кроме того, необходимо наделить службы пожарного надзора правом участвовать в стадии приемки объекта в эксплуатации, поскольку пока «по закону пожарный надзор может проверить объект только через три года после принятия его в эксплуатацию», отметил глава комитета.

"Четвертая проблема, с которой мы столкнулись, — каникулы для субъектов малого предпринимательства, и на сегодняшний день пожарные, даже если проходит три года с момента запуска в эксплуатацию, не могут проверить объект. Это проблема, поскольку большинство крупных объектов с массовым пребыванием людей в Московской области числятся за субъектами малого и среднего предпринимательства. Наше предложение, чтобы предметом проверки был конкретно строительный объект, вне зависимости от того, кому он принадлежит", — пояснил Баранов.

Также предлагается увеличить административную ответственность минимум в 10 раз — с 20 до 200 тыс. рублей и более — за использование построенного здания и не принятого в установленном порядке в эксплуатацию. Шестое предложение — страхование объектов с массовым пребыванием людей. «Страховые компании будут контролировать состояние, в том числе, и противопожарное, чтобы заключить соответствующий договор страхования. Это будет стимулировать к тому, что все противопожарные и строительные нормы будут выполняться предпринимателями», — уточнил Баранов.